فالبوينا يلمح إلى خوف بنزيما من مواجهته أمام المحكمة في قضية الشريط الجنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

بدأت، اليوم الأربعاء، محاكمة ماتيو فالبوينا بشأن اتهامه المزعوم لمواطنه كريم بنزيما، مهاجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد، وأربعة آخرين، في محاولة للابتزاز في القضية المثيرة للجدل المتعلقة بالفيديو الجنسي.



ويواجه بنزيما عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو إذا ثبت بالفعل ابتزازه لفالبوينا، الذي كشف في المحكمة عما دار بينهما من مناقشات بشأن القضية.

وبعد استئناف المحاكمة كشف فالبوينا عن نقاش أجراه مع بنزيما في مقر المنتخب الفرنسي في كليرفونتين، بحسب صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية.