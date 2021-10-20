ميلان لم يفقد الأمل بعد عودته الصعبة لدوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

عندما أنهى ميلان انتظار دام ثماني سنوات للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي، تمت الإشادة بعودة بطل القارة سبع مرات إلى أبرز البطولات الأوروبية للأندية.



لكن بعد ثلاث مباريات فقط في البطولة، واجه ميلان مهمة شاقة لتجنب الخروج المبكر بعد خسارته كافة مبارياته حتى الآن.

وجاءت الخسارة 1-صفر في بورتو، أمس الثلاثاء، بعد هزيمتين متتاليتين أمام ليفربول وأتلتيكو مدريد، ليتذيل النادي الإيطالي ترتيب المجموعة الثانية بدون نقاط، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو صاحب المركز الثاني والنادي البرتغالي ثالث الترتيب.