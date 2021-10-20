الارشيف / اخبار الرياضه

ميلان لم يفقد الأمل بعد عودته الصعبة لدوري أبطال أوروبا

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان لم يفقد الأمل بعد عودته الصعبة لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

عندما أنهى ميلان انتظار دام ثماني سنوات للتأهل إلى لكرة القدم الموسم الماضي، تمت الإشادة بعودة بطل القارة سبع مرات إلى أبرز البطولات الأوروبية للأندية.

 

لكن بعد ثلاث مباريات فقط في البطولة، واجه ميلان مهمة شاقة لتجنب الخروج المبكر بعد خسارته كافة مبارياته حتى الآن.

 

وجاءت الخسارة 1-صفر في بورتو، أمس الثلاثاء، بعد هزيمتين متتاليتين أمام وأتلتيكو مدريد، ليتذيل النادي الإيطالي ترتيب المجموعة الثانية بدون نقاط، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو صاحب المركز الثاني والنادي البرتغالي ثالث الترتيب.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا