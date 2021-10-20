شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميًا: الفيفا يعلن اختيار الإمارات لتنظيم كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” اليوم الأربعاء، استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لبطولة كأس العالم للأندية بدلًا من اليابان.



ويعقد الفيفا حاليًا مؤتمرًا بعد اجتماع الكونغرس الخاص به، والذي أعلن فيه استضافة الإمارات للمونديال بدلًا من اليابان التي أعلنت انسحابها من تنظيم البطولة.

وأكد الفيفا أن الإمارات ستستضيف مونديال الأندية مطلع العام المقبل 2022 على أن يتم تحديد موعدها مستقبلًا.