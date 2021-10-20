شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيوكاسل يطلب من جماهيره عدم ارتداء الملابس العربية والشماغ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

طلب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من جماهيره عدم ارتداء الزي العربي خلال مباريات الفريق، مؤكدًا أن ذلك ”قد يتسبب في الإساءة للآخرين“.



وظهر العديد من جماهير نيوكاسل مرتدين الزي العربي وذلك بعد شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي للنادي في صفقة بلغت 305 مليون جنيه إسترليني.

منظمة “Kick It Out“ قالت في وقت سابق إنها تخطط لإجراء محادثات مع نيوكاسل، لثني مشجعي النادي عن ارتداء ”مناشف الشاي“ على رؤوسهم، احتفالًا بمالكي النادي؛ السعوديين الجدد.