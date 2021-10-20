ما وراء تنظم دولة الإمارات كأس العالم للأندية 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على حق تنظيم بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2021، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وأعلن جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، مساء الأربعاء، منح الإمارات حق استضافة مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخها بعدما احتضنت أراضيها البطولة أعوام 2009، 2010، 2017 و2018.

من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، جاهزية البلاد لاستضافة المحفل الدولي، وذلك عبر بيان رسمي نُشر بعد إعلان الفيفا الرسمي.

وقال النعيمي إن "السمعة الدولية الناصعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، ومنها الرياضة، شكلت عاملا حيويا في منح الدولة حق استضافة كأس العالم للأندية 2021".

وأشار إلى أن الأسرة الرياضية الدولية تعد الإمارات عاصمة للرياضة العالمية، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في جميع البطولات التي استضافتها على مدار السنوات الماضية.

وأضاف "نحن محظوظون بقيادتنا الحكيمة التي تقدم للوسط الرياضي دعما غير محدود من أجل أن يحقق أهدافه".

وأثنى النعيمي على التعاون المتواصل مع مجلس أبوظبي الرياضية، الذي يلعب دورا كبيرا في تهيئة أفضل السبل لهذه الاستضافة.