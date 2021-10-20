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ما هي الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2021؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

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حصلت العاصمة الإماراتية أبوظبي، على حق استضافة كأس العالم للأندية لعام 2021، بعد انسحاب اليابان من تنظيم المسابقة.

 

وكان من المقرر أن تستضيف اليابان كأس العالم للأندية في ديسمبر/ كانون أول المقبل، لكنها تخلت عن البطولة بسبب (كوفيد-19).

 

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منح العاصمة الإماراتية أبوظبي حق استضافة النسخة المونديالية المقبلة، بناء على تصريحات جياني إنفانتينو رئيس الفيفا.

 

يشارك فريق الجزيرة في البطولة بصفته بطلا للدوري المحلي للبلد المضيف، بعد تتويجه باللقب الموسم الماضي متفوقا على بني ياس, في صراع مثير امتد للجولات الأخيرة.

 

وتأكد خلال وقت سابق مشاركة بعض الأندية، ومنها الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والذي يستعد لتسجيل حضوره السابع في البطولة بعد 6 مشاركات سابقة.

 

كذلك يحمل الإنجليزي لواء القارة العجوز، بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أوروبا خلال شهر مايو/ أيار الماضي للمرة الثانية في تاريخه.

 

اتحاد أوقيانوسيا كان قد ألغى دوري أبطال أوقيانوسيا هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد، ومنح شرف المشاركة في البطولة لأوكلاند بناء على تاريخه في البطولة العالمية.

 

وينتظر كذلك معرفة بقية المشاركين وهم بطل دوري أبطال آسيا، والذي سيتحدد في 27 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، وبطل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" ويتحدد في 20 نوفمبر.

 

كذلك يتحدد بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى "الكونكاكاف" يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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