ما هي الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2021؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حصلت العاصمة الإماراتية أبوظبي، على حق استضافة كأس العالم للأندية لعام 2021، بعد انسحاب اليابان من تنظيم المسابقة.



وكان من المقرر أن تستضيف اليابان كأس العالم للأندية في ديسمبر/ كانون أول المقبل، لكنها تخلت عن البطولة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منح العاصمة الإماراتية أبوظبي حق استضافة النسخة المونديالية المقبلة، بناء على تصريحات جياني إنفانتينو رئيس الفيفا.

يشارك فريق الجزيرة في البطولة بصفته بطلا للدوري المحلي للبلد المضيف، بعد تتويجه باللقب الموسم الماضي متفوقا على بني ياس, في صراع مثير امتد للجولات الأخيرة.

وتأكد خلال وقت سابق مشاركة بعض الأندية، ومنها الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والذي يستعد لتسجيل حضوره السابع في البطولة بعد 6 مشاركات سابقة.

كذلك يحمل تشيلسي الإنجليزي لواء القارة العجوز، بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أوروبا خلال شهر مايو/ أيار الماضي للمرة الثانية في تاريخه.

اتحاد أوقيانوسيا كان قد ألغى دوري أبطال أوقيانوسيا هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد، ومنح شرف المشاركة في البطولة لأوكلاند بناء على تاريخه في البطولة العالمية.

وينتظر كذلك معرفة بقية المشاركين وهم بطل دوري أبطال آسيا، والذي سيتحدد في 27 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، وبطل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" ويتحدد في 20 نوفمبر.

كذلك يتحدد بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى "الكونكاكاف" يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول.