دوري أبطال أوروبا .. تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وزينيت والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف يوفنتوس الإيطالي، في وقت لاحق الأربعاء، ضيفا على زينيت سان بطرسبرج الروسي، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.



ويسعى يوفنتوس، لتحقيق فوزه الثالث في المجموعة، بعد انتصارين على مالمو السويدي وتشيلسي حامل اللقب.

في المقابل، يأمل الفريق الروسي في تحقيق فوزه الثاني تواليا، بعد الخسارة من تشيلسي والفوز على مالمو.

يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا بـ6 نقاط، متفوقا بـ3 نقاط على تشيلسي وزينيت، بينما يأتي مالمو بلا رصيد في المركز الرابع.

ويستضيف ملعب غازبروم أرينا، مباراة زينيت سان بطرسبرج ويوفنتوس مساء الأربعاء.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

تُبث منافسات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة زينيت سان بطرسبرج ويوفنتوس على قناة "beIN Sports 1 HD Extra" بتعليق خالد الحدي.