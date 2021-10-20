بيليه يكتب رسالة غامضة لجماهيره ومتابعيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه رسالة غامضة لجماهيره ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ودعا أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي أجرى مؤخرا جراحة لاستئصال ورم، عشاقه، إلى بدء الاحتفاء بمسيرته لأنه "يقترب أكثر من المرمى".

وتابع: "أدعوكم للاستعداد للاحتفال معي لأنه بنهاية كل يوم أقترب أكثر من المرمى".

ولم يكشف بيليه عن أي تفاصيل خاصة برسالته، لكن لاعب منتخب البرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس السابق والذي سيكمل 81 عاما في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، في حالة صحية سيئة منذ فترة.

ونشر بيليه مع تغريدته صورة له وقت أن كان لاعبا، وهو منفرد بالمرمى لإحراز هدف، وقتما كان في عز شبابه وقوته.

ويخضع الآن الأسطورة البرازيلية للعلاج الكيماوي، بعد إزالة الورم في سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلال مسيرته الحافلة مع منتخب البرازيل وعلى مستوى الأندية مع سانتوس ونيويورك كوزموس ولسنوات طويلة بعدها اعتبر خبراء بيليه أعظم من أنجبت ملاعب كرة القدم على مر العصور.

ونازعه مارادونا وليونيل ميسي هذا الحب الجارف بعدها، لكن يبقى اسم المهاجم البرازيلي محفورا في قلوب عشاق اللعبة.

ولا يزال بيليه اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات وسجل أكثر من 1000 هدف خلال مسيرته الاحترافية.