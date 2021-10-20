شكرا لقرائتكم خبر ديون سابقة تؤجج مواجهة الطائي والأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد غياب نحو 8 سنوات عن آخر زيارة للأهلي إلى مدينة حائل، يعود إليها اليوم لمواجهة الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية ، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت آخر زيارة للأهلي إلى حائل في موسم 1435هـ حينما واجه الطائي نفسه بدور الثمانية لكأس الملك وفاز عليه 3/ 0.

يحتل الطائي الذي يخوض ثاني مواجهته على التوالي بين جماهيره المرتبة الـ12 برصيد 7 نقاط عقب خسارته في الجولة السابقة أمام أبها 0/ 1، ويسعى اليوم لتجاوز هذه الخسارة والاستشفاء منها سريعا، حيث يعول مدربه الصربي زوران مانولوفيتش على عدد من الأوراق الفنية الرابحة كالجزائري أمير سعيود والسويسري سيفاس ماليلي والبرازيلي جوميز دينر والزيمبابوي موسونا، إضافة إلى عودة البرازيلي مارسيلو سانتوس من الإيقاف.

في المقابل، يدخل الأهلي المواجهة وهو في مركز قريب من الطائي، حيث يحتل المرتبة الـ11 برصيد 8 نقاط، لكنه يدخل المباراة منتشيا بتحقيق فوزه الأول هذا الموسم على حساب الاتفاق 4/ 0، ويسعى لمواصلة صحوته والتقدم في سلم الترتيب.

ويدرك مدرب الأهلي البلجيكي بيسنيك هاسي مدى أهمية اللقاء، لذا يتوقع أن يخوضه بطريقة متوازنة معتمدا على 6 محترفين هم السوري عمر السومة والسنغالي الحسن نداو والكرواتي فيليب براداريتش والمقدوني أليوسكي والبرازيلي دانكلير بيريرا والتونسي حمدي النقاز.

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