ديون سابقة تؤجج مواجهة الطائي والأهلي

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وكانت آخر زيارة للأهلي إلى حائل في موسم 1435هـ حينما واجه الطائي نفسه بدور الثمانية لكأس الملك وفاز عليه 3/ 0.
يحتل الطائي الذي يخوض ثاني مواجهته على التوالي بين جماهيره المرتبة الـ12 برصيد 7 نقاط عقب خسارته في الجولة السابقة أمام أبها 0/ 1، ويسعى اليوم لتجاوز هذه الخسارة والاستشفاء منها سريعا، حيث يعول مدربه الصربي زوران مانولوفيتش على عدد من الأوراق الفنية الرابحة كالجزائري أمير سعيود والسويسري سيفاس ماليلي والبرازيلي جوميز دينر والزيمبابوي موسونا، إضافة إلى عودة البرازيلي مارسيلو سانتوس من الإيقاف.
في المقابل، يدخل الأهلي المواجهة وهو في مركز قريب من الطائي، حيث يحتل المرتبة الـ11 برصيد 8 نقاط، لكنه يدخل المباراة منتشيا بتحقيق فوزه الأول هذا الموسم على حساب الاتفاق 4/ 0، ويسعى لمواصلة صحوته والتقدم في سلم الترتيب.
ويدرك مدرب الأهلي البلجيكي بيسنيك هاسي مدى أهمية اللقاء، لذا يتوقع أن يخوضه بطريقة متوازنة معتمدا على 6 محترفين هم السوري عمر السومة والسنغالي الحسن نداو والكرواتي فيليب براداريتش والمقدوني أليوسكي والبرازيلي دانكلير بيريرا والتونسي حمدي النقاز.
محطات سابقة
- تحمل مواجهة الليلة الرقم 47 في تاريخ لقاءات الطرفين في الدوري بمختلف مسمياته
- سبق للطائي الفوز على الأهلي 8 مرات، مقابل 22 فوزا للأهلي، بينما تعادلا 16 مرة
- أكبر فوز حققه الطائي على الأهلي كان بنتيجة 5/ 1 في موسم 1406هـ
- أكبر فوز للأهلي على الطائي 6/ 0 تكررت في 3 مواجهات متتالية بإياب موسم 1419هـ، وذهابا وإيابا بموسم 1420هـ
- مركز واحد ونقطة واحدة تفصل بين الفريقين، فللأهلي 8 نقاط بالمركز الـ11، وللطائي 7 نقاط بالمركز الـ12
- آخر مواجهة رسمية بين الفريقين جرت بجدة موسم 1437هـ، حينما تقابلا ضمن دور الـ32 لكأس الملك وفاز الأهلي 3/ 0 الأهلي لعب مباريات أكثر من الطائي، حيث خاض 8 لقاءات مقابل 7 للطائي
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