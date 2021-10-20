دورة تمهيدية لمدربي السهام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس بالرياض الدورة التمهيدية لمدربي السهام، التي ينظمها معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد اللعبة. وتهدف الدورة التي يشارك فيها 20 مدربا ومدربة إلى إعداد وتأسيس جيل جديد من المدربين، ويقدم خلالها المحاضر اليوناني كريستوس كرمورايس عددا من المحاور في مقدمتها التعرف على رياضة السهام وشرح عوامل الأمن والسلامة والمهارات الأساسية وكيفية تعليمها.



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