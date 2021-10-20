الفيحاء ضيف ثقيل على الباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض الباطن مواجهة صعبة على ملعبه عندما يستضيف نظيره الفيحاء في إطار لقاءات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتكمن صعوبة المواجهة في المستويات المميزة التي ظل يقدمها الفيحاء حتى نال المركز الثالث في الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 13 نقاط، فيما يحتل الباطن صاحب الأرض والجمهور المركز الـ15 قبل الأخير برصيد 6 نقاط فقط.

كما أن الفيحاء ينتشي بفوزه في الجولة الماضية على الرائد 1/ 0، أما الباطن فقد تعرض إلى هزيمة مذلة عندما خسر 0/ 3 أمام الشباب، لذلك يسعى للتعويض ومعالجة أوضاعه.