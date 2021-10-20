الارشيف / اخبار الرياضه

الفيحاء ضيف ثقيل على الباطن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر الفيحاء ضيف ثقيل على الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - يخوض الباطن مواجهة صعبة على ملعبه عندما يستضيف نظيره الفيحاء في إطار لقاءات الجولة التاسعة من دوري الأمير للمحترفين.

وتكمن صعوبة المواجهة في المستويات المميزة التي ظل يقدمها الفيحاء حتى نال المركز الثالث في الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 13 نقاط، فيما يحتل الباطن صاحب الأرض والجمهور المركز الـ15 قبل الأخير برصيد 6 نقاط فقط.

كما أن الفيحاء ينتشي بفوزه في الجولة الماضية على الرائد 1/ 0، أما الباطن فقد تعرض إلى هزيمة مذلة عندما خسر 0/ 3 أمام الشباب، لذلك يسعى للتعويض ومعالجة أوضاعه.

كانت هذه تفاصيل خبر الفيحاء ضيف ثقيل على الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا