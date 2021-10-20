الفيحاء ضيف ثقيل على الباطن

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وتكمن صعوبة المواجهة في المستويات المميزة التي ظل يقدمها الفيحاء حتى نال المركز الثالث في الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 13 نقاط، فيما يحتل الباطن صاحب الأرض والجمهور المركز الـ15 قبل الأخير برصيد 6 نقاط فقط.
كما أن الفيحاء ينتشي بفوزه في الجولة الماضية على الرائد 1/ 0، أما الباطن فقد تعرض إلى هزيمة مذلة عندما خسر 0/ 3 أمام الشباب، لذلك يسعى للتعويض ومعالجة أوضاعه.
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