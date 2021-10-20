أحد يتصدر دوري السلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر فريق أحد ترتيب الدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة الثالثة برصيد 6 نقاط، بفارق التسجيل عن النصر والهلال. وجاء النهضة بالمركز الثامن ولديه لقاء مؤجل أمام الفتح. وتغلب النصر على الفتح 80-77 ليحتل المركز الثاني، وجاء الفتح بالمركز الـ12 والأخير. وفاز الهلال على أبها 102-53 ليحتل المركز الثالث، واحتل أبها المركز الـ11 بثلاث نقاط. وفاز الأهلي على السلام 88-69 ليحل رابعا، والسلام في المركز التاسع، واحتل الأنصار المركز الخامس بفوزه على الوحدة السابع. وحل الاتحاد سادسا وضباء عاشرا.

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