الزعيم عينه على العالمية للمرة الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عددا من المكاسب بتأهله إلى نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا عقب نجاحه في إقصاء نده التقليدي النصر أمس الأول بالفوز عليه 2/ 1 في أول ديربي بين الغريمين في البطولة القارية، جرى على ملعب مرسول بارك بالرياض، وسط حضور جماهيري كبير من الجانبين. وبات بمقدور الهلال التتويج باللقب للمرة الرابعة والتأهل للعب بكأس العالم للأندية للمرة الثانية خاصة وأن النهائي المقرر له 23 نوفمبر المقبل سيكون في أرضه بين جماهيره أمام بوهانج الكوري الجنوبي. كما أصبح أمام الهلال فرصة الانفراد بزعامة فرق البطولة حال تحقيقه اللقب، حيث يقتسم صدارة أكثر الفرق فوزا باللقب مع بوهانج، حيث توج كل منهما باللقب 3 مرات. مطامح الهلال من النهائي





تحقيق اللقب للمرة الرابعة



الانفراد بزعامة الفرق الأكثر تحقيقا للقب



رد اعتبار الكرة السعودية أمام الكورية الجنوبية، خاصة أن آخر لقب لبوهانج في 2009 جاء بالفوز على الاتحاد



الفوز بجائزة البطل



المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية



تأكيد علو كعب الأندية السعودية في القارة الآسيوية



أبرز مكاسب الهلال



وصوله في عهد إدارة فهد بن نافل للنهائي مرتين خلال 3 سنوات



تأهله للنهائي 4 مرات في النسخ الأخيرة (2014 ــ 2015 ــ 2017 ــ 2019 ــ2021)



حافظ على عدم خسارته أمام النصر في البطولات الخارجية- رفع لاعبه سالم الدوسري عدد أهدافه بالبطولة إلى 7 أهداف منذ 2019



واصل علو كعبه على الفرق السعودية بالبطولة بعد أن كسب الأهلي والاتحاد في نسخة 2019- حصل على مكافأة 3 ملايين ريال من وزارة الرياضة



سينال 6 ملايين ريال في حال تحقيقه اللقب - يخوض النهائي على أرضه في 23 نوفمبر المقبل



تأكيد نجاح صفقة التعاقد مع موسى ماريغا



بروز بافتيمبي قوميز في صناعة الفرص



العودة القوية لسالم الدوسري كرجل حسم في فريقه



ثبات مستوى الحارس عبدالله المعيوف



وضوح شخصية المدرب ليوناردو جارديم



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