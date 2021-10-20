بيان من نادي نيوكاسل لجماهيره بشأن الزي العربي

الشارقة - اميمة ياسر -

دعا نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي جماهيره لعدم ارتداء الزي العربي خلال مباريات الفريق، مؤكدًا أن ذلك ”قد يتسبب في الإساءة للآخرين“.

وكان العديد من جماهير نيوكاسل قد ظهروا مرتدين الزي العربي، وذلك بعد الإعلان عن شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي للنادي في صفقة بلغت 305 مليون جنيه إسترليني.

وفي وقت سابق، قالت منظمة “Kick It Out“ إنها تخطط لإجراء محادثات مع نيوكاسل، لثني مشجعي النادي عن ارتداء ”مناشف الشاي“ على رؤوسهم، احتفالًا بمالكي النادي؛ السعوديين الجدد.

وظهر المشجعون وهم يرتدون مناشف رأس محلية الصنع، كبديل للشماغ السعودي، أمام توتنهام، في معقل النادي سانت جيمس بارك، يوم الأحد الماضي، والتي خسرها الفريق 3-2، وهو ما خلق مشهدًا، أثار استياء فريق ”Kick It Out“ وشخصيات كرة القدم المؤثرة، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واليوم الأربعاء، أصدر نادي نيوكاسل بياناً رسمياً قال فيه: ”نطلب من المؤيدين التفضل بالامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط في المباريات إذا كانوا لا يرتدون عادة مثل هذا الزي".

وأضاف نيوكاسل في بيانه: “ لم يتعرض أي شخص من بين الملاك الجدد للإهانة بأي شكل من الأشكال بسبب ملابس المعجبين الذين اختاروا الاحتفال بهذه الطريقة، لقد كانت لفتة تم الاعتراف بها على أنها إيجابية ومرحبة في نيتها“.

وتابع: ”ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال أن هذه الطريقة في الارتداء غير مناسبة ثقافيًا وقد تتسبب في الإساءة للآخرين“.

واختتم نادي نيوكاسل بيانه بالقول: ”يتم تشجيع جميع زوار النادي كما هو الحال دائمًا على ارتداء كل ما هو معتاد لثقافتهم أو دينهم، والاستمرار في عكس المجتمعات والمجموعات متعددة الثقافات الواسعة والغنية التي يستمد النادي دعمها منها بكل فخر“.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن منظمة ”Kick It Out“ أمضت يوم الإثنين الماضي، في تجميع تقارير السلوك المناهض للتمييز من مباريات نهاية الأسبوع، كما تفعل كل يوم إثنين، وتنتظر اكتشاف ما إذا كانت هناك أي شكاوى محددة، بشأن حوادث في نيوكاسل، قبل الاتصال بالنادي، للتحدث مع المشجعين، احترامًا للثقافة السعودية.

وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن تقدم المنظمة المهتمة بالمساواة، طلبًا لنادي نيوكاسل، بعمل ورش عمل تثقيفية للمشجعين، لشرح كيف يمكن اعتبار ارتداء مناشف الشاي، بدلًا من الشماغ السعودي، سلوكًا عنصريًا، أو مسيئًا.