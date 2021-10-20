بمشاركة الأهلي وتشيلسي.. فيفا يمنح الإمارات حق استضافة كأس العالم للأندية 2021 رسمياً

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، رسميًا منح أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، حق استضافة كأس العالم للأندية 2021.

وأعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، استضافة دولة الإمارات لنسخة كأس العالم للأندية 2021 بدلاً من اليابان.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في أوائل عام 2022 المقبل.

يشار إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي تستضيف فيها دولة الإمارات بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الاتحاد الياباني لكرة القدم، قد انسحب من تنظيم البطولة بعد تفشي فيروس كورونا بها، حرصًا على صحة اللاعبين والأندية التي ستخوض المباريات على أراضيها.

وقال الاتحاد الياباني في بيان رسمي، إنه أبلغ "فيفا" أنه لن ينظم البطولة، وذلك في إشارة للبحث عن دولة بديلة في أسرع فرصة ممكنة.

وكانت قطر قد استضافت النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، لموسم 2020 في شهر فبراير الماضي، التي شهدت مشاركة النادي الأهلي وحصوله على الميدالية البرونزية وتتويج بايرن ميونخ الألماني باللقب.

يشار إلى أن الأهلي سيشارك في البطولة ممثلاً عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.