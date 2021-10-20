وسائل إعلام تكشف عن آخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك.. وأحمد حسن يفجر مفاجأة محزنة لجماهير الأبيض: «رحيل على طريقة فرجاني ساسي»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن آخر تطورات تجديد عقد النجم المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك، في الوقت الذي كشف فيه نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسن، عن رغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة البيضاء بعد إتمام اتفاقه مع أحد الأندية الخليجية.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مسئول داخل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قوله إن اللجنة لم تتراجع عن تمديد عقد بن شرقي، الذي ينقضي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر إن مفاوضات اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ما زالت سارية، ونحاول تقريب وجهات النظر مع المغربي أشرف بن شرقي؛ للوصول إلى صيغة حول تمديد عقده في أقرب وقت ممكن.

وأكد المصدر على أن بن شرقي أحد العناصر الأساسية داخل نادي الزمالك، مشيراً إلى أنه لا يمكن للجنة المؤقتة بأي حال من الأحوال التفكير في التراجع عن تمديد عقده.

وأشار إلى أن المدير الفني للفريق الأبيض، الفرنسي باتريس كارتيرون، طلب ضرورة التمديد لجميع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع القلعة البيضاء، وعلى رأسهم أشرف بن شرقي.

في الوقت ذاته، أعلن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن أشرف بن شرقي "لن يجدد للزمالك، والأمر انتهى بالنسبة لللاعب".

وقال حسن إن بن شرقي "أنهى اتفاقه مع أحد الأندية الخليجية براتب مغرٍ يقترب من مليوني ونصف دولار في الموسم الواحد" مضيفاً أن اللاعب يرغب في الرحيل على طريقة فرجاني ساسي بعد نهاية عقده.

يشار إلى أن الزمالك سيلتقي فريق نظيره توسكر الكيني يوم الجمعة المقبل، على ستاد برج العرب، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن المباراة الأولى انتهت لصالح الأبيض بهدف دون رد، سجله أشرف بن شرقي.