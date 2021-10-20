هل يجوز مقارنة صلاح بـ«الخطيب» أو «المعلم».. كريم شحاتة يرد.. ويؤكد: أصبح مثل ميسي ورونالد.. والهداف التاريخي لليفربول بدوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حاليًا أفضل لاعب في العالم، مشيرًا إلى أن الفرعون المصري أصبح مثل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد.

وأضاف كريم في برنامج «كورة كل يوم» المُذاع على شاشة «قناة الحياة»: «لا يجوز مُقارنة محمد صلاح، بمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أو حسن شحاتة نجم نادي الزمالك السابق، حيث إن صلاح يسير وحيدًا في مُقدمة الأفضل في تاريخ مصر».

واختتم مُقدم برنامج كورة كل يوم تصريحاته قائلاً: «محمد صلاح، يعيش أفضل فتراته الكروية، وبات الأفضل على مستوى العالم، وما قدمه أمس الثلاثاء، أمام أتلتيكو مدريد، وتسجيله هدفين أمر أكثر من رائع والعالم كله يتغنى الآن بصلاح».

ونجح محمد صلاح في قيادة ليفربول للفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا مترو بوليتانو ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتخطى محمد صلاح، أسطورة ليفربول ستيفين جيرارد، في عدد الأهداف المسجلة في دوري أبطال أوروبا، بعد وصوله للهدف 31 حتى الآن بتلك المسابقة الأوروبية الكبيرة، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الريدز محرزا للأهداف في دوري الأبطال ويأتي جيرارد ثانيًا برصيد 30 هدفا.