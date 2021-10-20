إسلام عيسى يعود إلى مصر بعد 3 أيام في أثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عاد إسلام عيسى، نجم فريق نادي بيراميدز، إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم قادما من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد ثلاثة أيام قضاها هناك في إحدى المستشفيات للتعافي من آثار الإصابة التي تعرض لها في مباراة عزام التنزاني.

وأصيب إسلام عيسى في مباراة عزام بدار السلام في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت الإصابة عبارة عن كسر في الأنف وجرح قطعي، وتولى الجهاز الطبي لبيراميدز رد الكسر وخياطة الجرح بغرزتين خلال سير المباراة التي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

وشعر اللاعب خلال رحلة عودة الفريق من تنزانيا بمضاعفات نتيجة الإصابة وقررت إدارة البعثة ترك عيسى بمرافقة طبية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال وجود البعثة ترانزيت، ودخل إحدى المستشفيات لعلاجه ووضعه تحت الملاحظة وخضع لفحوصات طبية شاملة وأشعة مقطعية، حتى اطمأن الجهاز الطبي على قدرة اللاعب للعودة مرة أخرى وركوب الطائرة حتى القاهرة.

وعاد إسلام عيسى إلى القاهرة رفقة مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي والبرتغالي لويس عضو الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، بعد الاطمئنان على اللاعب ومتابعة مستمرة من إدارة النادي وممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي، على أن يواصل عيسى المتابعة الطبية خلال الأيام المقبلة قبل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية مع الفريق.

ووجه ممدوح عيد الشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عمر جاد سفير مصر في أثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، ومحمد توفيق القنصل المصري بإثيوبيا، ومحمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا والطاقم القنصلي والعسكري بالسفارة، على جهودهم الضخمة خلال الأيام الماضية في تسهيل إجراءات دخول إسلام عيسى لأثيوبيا والخضوع للفحوصات حتى تعافيه وعودته للقاهرة.