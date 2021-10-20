تذكرتي تجيب.. هل تختلف أسعار التذاكر بين الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد عبادة مدير العمليات بشركة "تذكرتي"، أن العمل يجري على قدم وساق بشأن طرح تذاكر حضور مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 21/22، وتحديد الأسعار.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت حضور الجماهير بشكل رسمي في مباريات الدوري الممتاز بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة "أون سبورت"، قال عبادة: "نعمل على مدار 24 ساعة لطرح التذاكر وتحديد أسعارها قبل انطلاق بطولة الدوري يوم 25 أكتوبر الجاري".

وبسؤاله عما إذا كانت أسعار التذاكر ستختلف من نادِ لآخر، أجاب: "لم يتم تحديد أية أسعار بشكل رسمي حتى الآن، هناك اجتماعات وتنسيق مع رابطة الأندية التي بدورها تتواصل مع الأندية لتحديد الأسعار، الفئات وأماكن الاستلام".

وعما إذا كان بإمكانية نادي جماهيري الاستفادة من تذاكر الفريق المنافس إذا كان غير جماهيري، قال: "لا، لأن كل مشجع سيقوم بتسجيل بياناته أو تحديثها عبر الموقع الخاص بتذكرتي، سيُطلب منه اختيار النادي الذي يقوم بتشجعيه، وهذا الطلب يُجرى لمرة واحدة فقط طوال الموسم، وبالتالي وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية فلن يحق لناد الاستفادة من نادِ آخر".

وبسؤاله عما إذا لم يستطع مشجع حجز تذكرة وحاول الدخول باسم زميله، قال: "لا يجوز، لأن كل تذكرة مربوطة بالـ Fan ID الخاص بكل مشجع، ومسجلة برقم معين، وبالتالي لن يحق لأي مشجع دخول المباراة بدونه".