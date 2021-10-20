مستند.. مركز التسوية والتحكيم يلغي عقوبة شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن كمال شعيب، محامي محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بشأن عقوبة إيقاف اللاعب لمدة ثماني مباريات.

وكشف كمال شعيب في بيان صباح اليوم الأربعاء أن مركز التسوية والتحكيم قرر إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة من اتحاد الكرة المصري.

وجاء في بيان محامي شيكابالا: "أصدرت اليوم اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قرارا في الطعن رقم 33 لسنة 5 قضائية 2021 بوقف تنفيذ عقوبة إيقاف كابتن نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا الصادرة من اتحاد الكرة المصري".

وأضاف البيان: "صدر القرار برئاسة السيد المستشار محمد محمد عبدالنبي وعضوية كل من السيد المستشار حسن أبو الوفا محمد، السيد المستشار علاء الدين كمال إبراهيم، وأمانة سر الجلسة الأستاذ محمد إسماعيل عبده".

يذكر أن اتحاد الكرة أوقف شيكابالا لمدة ثمانية أشهر على خلفية أحداث مباراة التتويج بلقب الدوري المصري، قبل أن يتظلم الزمالك ضد العقوبة ليتم تخفيضها إلى ثماني مباريات فقط.