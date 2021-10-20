الامارات | الصافرة الأجنبية تعود إلى الدوري الإماراتي في قمة شباب الأهلي والجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الصافرة الأجنبية تعود إلى الدوري الإماراتي في قمة شباب الأهلي والجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة شباب الأهلي والجزيرة في قمة الجولة السابعة من دوري المحترفين "أدنوك"، بقيادة الحكم التركي جونيت شاكير، لتعود الصافرة الأجنبية رسمياً إلى الدوري الإماراتي بطلب من نادي الجزيرة.

ويقود الحكم الدولي المباراة التي ستقام يوم الجمعة المقبل في استاد راشد بدبي عند الساعة 20:30 مساءً، ويعاونه طاقم تركي أيضاً بتواجد باهتين دوران مساعد أول، وطارق أنجون مساعد ثان، وميتي كالكافان حكم فيديو رئيسي، ويتواجد من الإمارات حكم رابع محمد الهرمودي، وصقر الزعابي حكم فيديو مساعد.

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