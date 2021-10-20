مدحت شلبي يكشف 3 أسماء مفاجأة في قائمة الخطيب ورحيل مثلهم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإعلامي مدحت شلبي، عن تفاصيل انضمام ثلاثة أسماء جديدة ورحيل مثلهم في قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والذي أعلن خوض انتخابات القلعة الحمراء، من جديد في الانتخابات المُقبلة، دون كشف هوية قائمته الجديدة.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه «مساء أون تايم» على شاشة «أون تايم سبورتس2»: «الخطيب استقر وفقًا للتكهنات، على وجود 3 وجوه جديدة، للتواجد ضمن قائمته الانتخابية وهم الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، ومحمد السلاب رجل الأعمال، ومحمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي السابق».

خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي



وأضاف مدحت شلبي: «خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي وعضو مجلس الإدارة، بدأ في حملته الانتخابية بصورة منفرده فور علمه، احتمالية خروجه من قائمة محمود الخطيب».

وأكمل: «جوهر نبيل، عضو مجلس الإدارة، اقترب من الخروج من قائمة محمود الخطيب»، مشددًا على أن التحدي الآن أمام الخطيب، هو الوصول إلى شكل نهائي بشأن قائمته الانتخابية.

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

الخطيب يبدأ جلساته مع لجنة الحكماء

واختتم مدحت شلبي تصريحاته قائلاً: «الخطيب، بدأ في عقد جلسات مع لجنة الحكماء بالنادي الأهلي، والتي يتواجد بها رموز النادي وعلى رأسهم حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق، للحديث عن شكل القائمة النهائية للخطيب، قبل الإعلان عنها بصورة رسمية».