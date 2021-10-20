تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

تقام مساء اليوم الأربعاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عدة مباريات مهمة من المنتظر أن تكون حافلة بالمتعة والإثارة.



وتستكمل مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بـ8 مباريات ساخنة، فيما تقام ثاني مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والخاصة بمنطقة الشرق.

يواجه فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مواطنه بوهانج ستيلرز في قمة منتظرة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية ظهرا بتوقيت أبوظبي، وتنقل المباراة عبر قناة الاتحاد الأسيوي على موقع يوتيوب.

يستضيف برشلونة على ملعبه "كامب نو" فريق دينامو كييف الأوكراني، الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع بتوقيت أبوظبي، السابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفا ثقيلا على بنفيكا البرتغالي، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق المباراة الساعة 1.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.00 بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن تذاع على قناة "BeIn Sports Premium 3".

يستضيف ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية مباراة مانشستر يونايتد ضد أتالانتا مساء الأربعاء، والتي تبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تذاع على قناة "BeIN Sports 1 HD Premium".

يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره مالمو السويدي، الأربعاء، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث تبدأ المباراة الساعة 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.00 بتوقيت أبوظبي، وتذاع على قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

يواجه فريق يوفنتوس خارج أرضه نظيره زينيت سان بطرسبورج الروسي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن تبدأ المباراة الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والنصف بتوقيت ابوظبي، وتبث المباراة عبر قناة المغربية الرياضية على الهواء مباشرة.