جدول ترتيب هدافي دوري ابطال اسيا 2021 «مهمة جوميز تتعقد قبل النهائي»

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب هدافي دوري ابطال اسيا 2021، بعد المباراة الأولى لدور نصف النهائي اليوم الثلاثاء 19-10-2021 بين الهلال والنصر.

تعقدت مهمة مهاجم نادي الهلال السعودي، الدولي الفرنسي «بافيتيمبي جوميز» في خطف لقب هداف دوري ابطال اسيا 2021، بعدما فشل في ترك بصمته على ثنائية الهلال أمام غريمه وجاره النصر في مباراة نصف النهائي.

واكتفى جوميز بصناعة الهدف الأول إلى المهاجم المالي موسى ماريجا في الدقيقة (17)، بينما سجل الهدف الثاني النجم السعودي سالم الدوسري عند الدقيقة (71).

وكان صاحب الـ36 عامًا قد أحيا آماله في خطف لقب هداف المسابقة بتسجيله ثنائية في مرمى برسيبوليس الإيراني بدور ربع النهائي، ولكن فشله في تسجيل هدف واحد على الأقل في مرمى النصر ما جعله مطالبًا بإحراز هاتريك في المباراة النهائية لمعادلة رقم متصدر ترتيب الهدافين.

ويتصدر جدول ترتيب هدافي دوري ابطال اسيا 2021 المهاجم الدولي الكيني «مايكل أولونجا» برصيد 9 أهداف على الرغم من توديع فريقه «الدحيل القطري» للمسابقة من دور المجموعات.

ونجح أولونجا في زيارة الشباك في الـ6 مباريات التي لعبها لنادي الدحيل بدور المجموعات، حيث سجل هدفين في شباك الشرطة العراقي، وهدفين في أهلي جدة السعودي، و5 أهداف في استقلال طهران الإيراني.

ويأتي في المرتبة الثانية بجدول ترتيب الهدافين مهاجم نادي جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، البرازيلي «جوستافو هينريك سوزا» برصيد 8 أهداف، منها 7 في دور المجموعات، وهدف وحيد في دور 16، قبل أن يودع فريقه المسابقة في دور ربع النهائي أمام مواطنه أولسان هيونداي.

ويحتل المهاجم الدولي البرازيلي «لياندرو دامياو» المرتبة الثالثة برصيد 6 أهداف أحرزها لفريقه كاواساكي فرونتال الياباني بدور المجموعات قبل أن يودع البطولة من دور الـ16 بركلات الترجيح أمام أولسان هيونداي.

وجاء مهاجم نادي الهلال «بافيتيمبي جوميز» في المرتبة الرابعة برصيد 6 أهداف ايضًا، منها 3 في دور المجموعات، و3 في الأدوار الإقصائية، ويتساوى معه بنفس عدد الأهداف 3 لاعبين آخرين.

يذكر أن نادي الهلال سيقابل في النهائي الفائز من مواجهة نصف نهائي الشرق الذي سيجمع حامل اللقب «أولسان هيونداي» الكوري الجنوبي ومواطنه بوهانغ ستيلرز، والتي ستقام غدًا الأربعاء 20 أكتوبر في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

جدول ترتيب هدافي دوري ابطال اسيا 2021

1- مايكل أولونجا (كينيا – 27 سنة – فريق الدحيل القطري) – لعب 6 مباريات – سجل 9 أهداف.

2- جوستافو هينريك سوزا (البرازيل – 27 سنة – فريق جيونبك هيونداي موتورز الكوري) – لعب 8 – سجل 8 أهداف.

3- لياندرو دامياو (البرازيل – 32 سنة – فريق كاواساكي فرونتال الياباني) – لعب 5 – سجل 6 أهداف.

4- بافيتيمبي جوميز (فرنسا – 36 سنة – فريق الهلال السعودي) – لعب 9 – سجل 6 أهداف.

5- مودو بارو (موزمبيق – 28 سنة – فريق جيونبك هيونداي موتورز الكوري) – لعب 6 – سجل 6 أهداف.

6- اندرسون باتريك أوليفيرا (البرازيل – 33 سنة – فريق جامبا أوساكا الياباني) – لعب 6 – سجل 6 أهداف.

7- إدغار برونو دا سيلفا (البرازيل – 34 سنة – فريق دايغو الكوري) – لعب 7 – سجل 6 أهداف.

8- سيسينها (البرازيل – 31 سنة – فريق دايغو الكوري) – لعب 6 – سجل 5 أهداف.

9- عبدالرزاق حمدالله (المغرب – 30 سنة – فريق النصر السعودي) – لعب 8 – سجل 5 أهداف.

10- شيخ دياباتي (مالي – 33 سنة – فريق استقلال طهران الإيراني) – لعب 6 – سجل 5 أهداف.

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