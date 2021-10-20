السعودية.. حالات إغماء ومشاجرات في مباراة الهلال والنصر



أعلن الهلال الأحمر السعودي، الثلاثاء، تلقيه 105 بلاغات عن حالات إغماء وآلام في الصدر بالإضافة إلى مشاجرات، في المباراة التي جمعت نادي الهلال السعودي ونظيره النصر، وفقا لما نقلته قناة الإخبارية السعودية.



وتأهل فريق الهلال إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على نظيره النصر 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن الدور نصف النهائي للمسابقة.



وذكر "الهلال الأحمر" أن البلاغات تضمنت " 40 حالة إغماء كما شملت 15 ألم بالصدر و 30 أزمة تنفسية و 20 مشاجرة "، وفقا لما نقلته الإخبارية السعودية عبر تويتر.



وتقدم الهلال عن طريق موسى ماريغا عند الدقيقة (17) لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، والذي شهد كذلك إبعاد لاعب النصر علي لجامي بالبطاقة الحمراء.



ومع بداية الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 50 تمكن أندرسون تاليسكا من تسجيل هدف التعادل للنصر، والذي استمر حتى الدقيقة (71) التي شهدت تسجيل الهدف الثاني للهلال عن طريق سالم الدوسري.



وستقام المباراة الثانية في الدور نصف النهائي، الأربعاء، حيث يتقابل أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع مواطنه بوهانغ ستيلرز على ستاد كأس العالم في جيونجو بكوريا الجنوبية، فيما ستقام المباراة النهائية للبطولة يوم 23 نوفمبر المقبل في العاصمة الرياض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

