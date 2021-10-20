حسين السيد: قضية معروف يوسف "800 ورقة".. و"مين خالد سعد"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن رأيه في ملف القضايا المتعلقة بالنادي الأبيض بشأن المستحقات المتأخرة للاعبين أو المدربين.

السيد خرج في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس 1" :"أداء عمرو أدهم في مجلس الإدارة فاجئني في ظل أنه يتولى ملف قضايا النادي في فيفا".

وأضاف :"على سبيل المثال قررت تولي ملف معروف يوسف ووجدت أن هذه القضية تتكون من 800 ورقة ومن أول ورقة (جالي إحباط)".

وتابع :"سلمت الملف إلى عمرو أدهم مرة أخرى (وقلت له الله يعينك)".

عضو الزمالك تحدث أيضًا عن أزمة اللاعب الدولي الأردني السابق خالد سعد، قائلاً بسخرية :"مين خالد سعد؟ (أنا قلت إنه لقى اللجنة بتدفع فلوس أروحلهم)".

وأشار حسين السيد أيضًا إلى إن إدارة توصلت لعدة اتفاقات حول التسوية مثلاً مع معروف يوسف والسويسري كريستيان جروس والبرتغالي جيمي باتشيكو حول مستحقاتهم.

وأنهى :"في فترة من الفترات كنّا نعاني نظرًا لغياب بعض الأوراق المتعلقة بأزمات النادي في فيفا".

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر في وقت سابق إيقاف القيد عن نادي الزمالك لمدة فتريتن، بسبب ظهور أكثر من مشكلة تدين النادي.