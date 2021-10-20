الزمالك: كارتيرون "شال حمل من علينا".. وجنش "صوته ارتفع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على قرار التجديد الفرنسي باتريس كارتيرون خاصة بعد الحصول على لقب دوري we المصري.

عضو الزمالك قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء :"لا نستهدف الانتخابات حول التجديد لكارتيرون، نريد فقط الاستقرار".

وأضاف :"(ليه كل سنة) نغير مدرب، كارتيرون حافظ على الفريق، ونرى الوضع حاليًا خاصة بعد النتائج التي قدمها مؤخرًا وكان لابد التجديد له ثلاث سنوات".

وتابع :"كارتيرون الآمر الناهي في كرة القدم، (شال حمل من علينا)، وفي النهاية الحساب آخر الموسم".

وعن أزمة كارتيرون مع حارس الفريق محمود عبد الرحيم (جنش)، كشف حسين السيد :"جنش احتد في المناقشة وصوته علي خلال حديثه مع كارتيرون، وهو ما جعله يطلب برحيل اللاعب".

وكان كارتيرون طلب رحيل جنش الأمر الذي جعله يخرج للإعارة لصفوف فريق فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.