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"لم يرد علينا".. الزمالك يكشف آخر تطورات التجديد لبنشرقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن عقود تسعة لاعبين في فريق الكرة أوشكت على النهاية.

عضو الزمالك خلال تصريحاته عبر "أون تايم سبورتس 1" تحدث عن موقف أشرف بنشرقي قائلاً :"من الناحية المادية توصلنا لاتفاق".

وتابع :"أموال التجديد لبنشرقي متواجدة، لكن يوجد خلاف والجميع يعرفه وهو قيمة الشرط الجزائي الذي يطلبه في العقد الجديد".

وأضاف :"بنشرقي يريد وضع شرط جزائي يقدر بمليون دولار وهذا نرفضه، طلبنا وضع شرط جزائي بـ2.5 مليون دولار لكن لم نحصل على رد من اللاعب أو وكيله".

وأنهى :"لا نريد الضغط على اللاعب، وبالتأكيد هو يفكر في التجديد".

ومن المقرر أن ينتهي عقد بنشرقي في الصيف المقبل مما يعني إتاحة الفرصة للتوقيع مع أي نادي في يناير المقبل والانتقال مجانًا بعد نهاية الموسم.

ويعتبر أشرف بنشرقي من أهم أعمدة الزمالك في الفترة الماضية، حيث ساهم مستواه في الفترة الأخيرة بالانضمام لصفوف المنتخب المغربي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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