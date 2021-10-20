الإسماعيلي: لماذا يمنعوننا من مواجهة الأهلي بملعبنا؟.. "هانشيلهم على دماغنا" في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، وجود حالة من عدم الاقتناع لدى جماهير فريقه بقرار عدم اللعب ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري خارج الإسماعيلية.

وأشار وحيد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الإسماعيلي اختار ملعبي الإسماعيلية والسويس للعب مبارياته في الدوري، لافتًا إلى احترامه للقرارات الأمنية.

وقال وحيد: "عندما أرسلنا الملاعب الخاصة بنا للعب مباريات الدوري حددنا ملعبي الإسماعيلية والسويس، لكن في النهاية وجدنا أننا سنواجه الأهلي في ملعب آخر".

وأكمل: "نحترم بالتأكيد كل القرارات الأمنية، وفي النهاية القرار ليس في يد الأندية أو الرابطة فقط، نحن نرحب بالأهلي في الإسماعيلية بالتأكيد ودائمًا ما تلعب فرق المراحل السنية عندنا بشكل طبيعي وترحل بدون أزمات".

وأضاف: "هناك عدم اقتناع من الجماهير بالقرار، كنا نتمنى أن يخرج أحد من الأمن ويوضح الموقف كاملًا، وقتها كان الأمر سيكون سلسًا وطبيعيًا لدى الجميع، نريد أن نتعافى وأن تصبح كل الأمور طبيعية".

وأردف: "سنلعب أول 3 مباريات في الدوري خارج ملعبنا، وأول لقاء لنا في الإسماعيلية هو لقاء الزمالك بالجولة الرابعة، فهل نحن معاقبين؟!، لماذا الإسماعيلي ممنوع من اللعب على ملعبه أمام الأهلي؟".

وأوضح: "إذا جاء الأهلي إلى الإسماعيلية -هانشيله على دماغنا- وأؤكد أننا سنستقبله أفضل استقبال، لكن ليس من دورنا كإدارة أن نخاطب الأمن للحصول على موافقات".

واختتم: "هل سنوافق على اللعب ضد الأهلي في القاهرة؟ لا طبعًا هذا مستحيل، لا يعقل أن نواجهم في الدور الأول ببرج العرب ثم نلعب الدور الثاني في القاهرة، بالتأكيد سنلعب في برج العرب أيضًا".