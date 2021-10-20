ليلة تاريخية جديدة.. ملخص لمسات صلاح أمام أتلتيكو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم ليفربول بهدف سجله محمد صلاح في الدقيقة الثامنة وعاد مرة أخرى وسجل هدف ثالث لليفربول في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 31 هدفاً، بعدما نجح في تخطي الاسطورة ستيفين جيرارد صاحب الـ30 هدفاً.

ويعد محمد صلاح أول لاعب في تاريخ نادي ليفربول، يسجل في 9 مباريات متتالية.