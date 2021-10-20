يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب مجموعة ليفربول ببطولة دوري ابطال اوروبا بعد مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 في الجولة الثالثة بدور المجموعات (المجموعة الثانية)، والتي تضم اتلتيكو مدريد الاسباني وميلان الايطالي وبورتو البرتغالي.

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الى الفوز الثالث تواليا كان ثمينا على حساب مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 3-2 بتسجيله ثنائية في مباراة أكملها أصحاب الأرض بعشرة لاعبين إثر طرد نجمهم الفرنسي أنطوان جريزمان صاحب ثنائية أيضا.

وفي ملعب “واندا ميتروبوليتانو” الذي شهد تتويج ليفربول بطلا لأوروبا في العام 2019، تقدم الفريق الإنجليزي باكرًا بهدفين لصلاح المتألق بشكل هائل هذا الموسم (8) والغاني نابي كيتا (13)، قبل أن يرد أتلتيكو مدريد يقوة بهدفين لغريزمان (20 و34). إلا أن الاخير طرد مباشرة إثر تدخل بقدمه على وجه البرازيلي فيرمينو بداية الشوط الثاني (52).

ورفع فريق المدرب الالماني يورغن كلوب رصيده الى نسع نقاط بالعلامة الكاملة امام أتلتيكو مدريد (4) ومثلها لبورتو البرتغالي الثالث الذي أسقط ضيفه ميلان الايطالي 1-صفر.

وفي المباراة الثانية، سقط ميلان أمام مضيفه بورتو بهدف للكولومبي لويس دياس (65) ليتلقى الهزيمة الثالثة له في مجموعة “الموت” الثانية وأصبحت مهمته صعبة جدًا في بلوغ الدور المقبل.

وسجل الكولومبي لويس دياس الهدف الوحيد (65) في مباراة فرض فيها أصحاب الارض هيمنتهم محققين فوزهم الاول بعد تعادل افتتاحي ضد أتلتيكو.

دوري ابطال اوروبا | جدول ترتيب مجموعة ليفربول بعد مباريات اليوم في الجولة الثالثة

1- ليفربول (9 نقاط) – سجل 11 هدف – دخل مرماه 5

2- اتلتيكو مدريد (4 نقاط) – سجل 4 اهداف – دخل مرماه 4

3- بورتو (4 نقاط) – سجل 2 – دخل مرماه 5

4- ميلان (بدون نقط) – سجل 3 اهداف – دخل مرماه 6

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