شاهد اهداف وملخص مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا، ضمن منافسات دور المجموعات بالمجموعة الثانية ضمن الجولة الثالثة، في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.

حسم النجم المصري محمد صلاح قمة مباريات الجولة الثالثة في دوري الأبطال بعدما قاد ليفربول للفوز على أتلتيكو مدريد في عقر داره 3_2.

بهذه النتيجة انفرد ليفربول بصدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد اتلتيكو مدريد عند 4 نقاط، بفارق الأهداف عن بورتو الذي فاز على ميلان المتذيل بدون نقاط.

تقدم ليفربول في نتيجة المباراة عند الدقيقة الثامنة بفضل تسديدة محمد صلاح التي غيرت مسارها بعد ان اصطدمت في زميله ميلنر لتسكن شباك أوبلاك.

وفي الدقيقة 13 أضاف لاعب الوسط نابي كيتا الهدف الثاني لليفربول بعد ان اطلق تصويبة صاروخية بوجه القدم من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 20 أشغل أنطوان جريزمان المباراة وسجل هدف تقليص الفارق لاتلتيكو مدريد من متابعة لتسديدة كوكي القوية، وأكدت تقنية الفيديو على صحة الهدف، لتصبح النتيجة 2-1 للضيوف.

وفي الدقيقة 34 عاد جريزمان وسجل هدف التعادل لاتلتيكو مدريد، جاء الهدف بعد ان قام جواو فيلكس بمراوغة أكثر من لاعب ومرر لجريزمان الذي استلم بالقدم اليسري وبنفس القدم سدد كرة زاحفة داخل شباك أليسون بيكر، وسط صيحات جمهور واندا ميتروبوليتانو.

وعاد اتلتيكو مدريد من فترة التوقف الدولي نحو منافسات دوري ابطال اوروبا مباشرة، بعد أن تم تأجيل مباراته أمام غرناطة في الجولة التاسعة بالدوري الإسباني والتي كان من المقرر إقامتها يوم الأحد 17 أكتوبر 2021.

وأكمل اتلتيكو مدريد المباراة منقوصا بعد طرد انطوان جريزمان في الدقيقة 52 بعد تدخل متهور على فيرمينو.

شاهد اهداف وملخص مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا

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