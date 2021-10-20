نتيجة مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك في دوري ابطال اوروبا «الملكي يثأر لنفسه»

تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد الإسباني وشاختار دونيتسك الأوكراني ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021، بالجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اوروبا.

ثأر ريال مدريد لنفسه من أمام شاختار دونيتسك واكتسحه بنتيجة (5-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب دونباس ارينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري ابطال اوروبا.

وكان النادي الملكي خسر أمام الفريق الأوكراني ذهابًا وإيابًا بالموسم الماضي ضمن منافسات دور المجموعات ايضًا، قبل أن يلقنه درسًا لا ينسى اليوم أمام جماهيره.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، وبفارق الأهداف عن الوصيف شيريف تيراسبول الذي تعرض للهزيمة الأولى أمام انتر ميلان بنتيجة (3-1).

ورفع الإنتر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد شاختار دونيتسك عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

ودخل ريال مدريد لقاء اليوم أمام شاختار بالتشكيلة التالية: تيبو كورتوا – لوكاس فاسيكيز – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي – كارلوس كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – فينسيوس جونيور – رودريجو جوس – كريم بنزيمة.

وبدأ شاختار بالتشكيل الآتي: أناتولي تروبين – دوملسون سانتوس – ايسمايلي – مارلون – سيرجي كريفتسوف – مايكون باربيران – الان باتريك – فيرناندو – مانور سولومون – بيدرينهو – ماتيوس مارتينيز.

وكان شاختار دونيتسك قريب للغاية من افتتاح التسجيل في الدقيقة (21)، بعد عرضية خطيرة من الجهة اليسرى أبعدها فيرلاند ميندي ببراعة من أمام المهاجم.

ورد ريال مدريد عن طريق توني كروس في الدقيقة (30) حين أطلق تصويبة يسارية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أناتولي تروبين بقبضة يده.

ونجح النادي الملكي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدفٍ دون رد جاء في الدقيقة (38)، عبر المدافع سيرهي كريفستوف بالخطأ في مرماه، حينما حاول إبعاد عرضية لوكاس فاسكيز داخل منطقة الجزاء لتتحول في شباك تروبين.

وفي الشوط الثاني أحرز البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لفريق ريال مدريد في الدقيقة (51)، بعدما تلقى تمريرة رائعة من لوكا مودريتش خلف دفاعات شاختار، سددها على يمين الحارس.

وواصل فينيسيوس تألقه بتسجيل الهدف الشخصي الثاني، والثالث للنادي الملكي في الدقيقة (55)، بمجهود فردي مبهر، حيث تلاعب بخمس مدافعين قبل أن يسدد كرة في سقف الشباك من زاوية صعبة.

وفرض فينيسيوس جونيور نفسه نجمًا للمباراة بصناعة الهدف الرابع لمواطنه رودريجو جوس في الدقيقة (65)، بعدما اقتحم منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ومررها إلى جوس ليسددها بقوة باتجاه المرمى.

وكان كريم بنزيمة قريب للغاية من زيارة الشباك في الدقيقة (69)، بعد أن تلاعب بمدافع شاختار وسدد كرة تصدى لها الحارس ببراعة.

ولكن النجم الفرنسي أبى أن ينتهي اللقاء قبل أن يهز الشباك بالهدف الخامس، فعند الدقيقة (90)، أرسل ماركو أسينسيو عرضية متقنة من الجهة اليمنى روضها بنزيمة وسددها على يمين الحارس.

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