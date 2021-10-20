ريال مدريد يقسو على شاختار بخماسية وميسى يقود سان جيرمان للفوز على لايبزيغ

المنامة - ياسر ابراهيم -

عاد ريال مدريد الإسباني لدياره بالعلامة الكاملة بفوزه الكبير مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بخمسة أهداف دون مقابل، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ومنح سيرجي كريفتسوف، مدافع شاختار، خصمه الريال هدف التقدم الأول عند الدقيقة 37، إثر كرة حولها بالخطأ في مرمى فريقه، بعد دقائق تبادل خلالها الفريقان السيطرة وصناعة الفرص.



وآلت الأفضلية في الشوط الثاني لصالح الريال الذي نجح في تعزيز تقدمه بهدف ثان أحرزه البرازيلي فينيسيوس جونيورز عند الدقيقة 51، قبل أن يعود ذات اللاعب ويُسجل الهدف الثالث بعد 5 دقائق فقط بطريقة فنية رائعة.



وواصل جونيورز تألقه اللافت في المباراة مانحا زميله ومواطنه رودريغيز تمريرة حاسمة سجل منها الهدف الرابع مع حلول الدقيقة 64، ليأتي الدور بعد ذلك على الفرنسي كريم بنزيما ليضع اسمه على لائحة الهدافين بتوقيعه على الهدف الخامس في الوقت البديل.



وضمن نفس المجموعة، حقق أنتر ميلان فوزه الأول في المسابقة إثر تغلبه على ضيفه شيريف تيراسبول بثلاثة أهداف لواحد.



وسجل ثلاثية إنتر كل من، إيدن جيركو، وارتورو فيدال، وستيفان دي فري، في الدقائق 34، 58، 67، فيما جاء هدف شيريف الوحيد عند الدقيقة 52 عن طريق سيباستيان تيل.



وبهذا صعد ريال مدريد إلى قمة الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على شيريف تيراسبول الذي تراجع إلى المركز الثاني، يليهما إنتر ميلان ثالثا بـ 4 نقاط، وأخيرا شاختار بنقطة وحيدة.



ميسي يقود سان جيرمان للفوز

وفي مباراة أخرى، قاد الأسطورة ليونيل ميسي فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لاقتناص فوز مثير من ضيفه لايبزيغ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، الثلاثاء في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.



وجاءت البداية قوية من جانب سان جيرمان الذي افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق كيليان مبابي بعد مجهود فردي رائع قبل أن يتمكن أندريه سيلفا من إدراك التعادل للايبزيغ في الدقيقة 28.



وفي الدقيقة 57 تمكن نوردي موكيلي من وضع لايبزيغ في المقدمة بإحرازه الهدف الثاني.



واستعاد سان جيرمان توازنه سريعاً وانطلق مبابي بقوة من الجانب الأيمن ثم مرر كرة حاسمة رائعة إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي أودعها الشباك معلناً هدف التعادل (2-2) في الدقيقة 67.



وفي الدقيقة 74 انبرى ميسي بحسم لتسديد ركلة جزاء محرزاً الهدف الثالث للفريق الباريسي.



وقبل نهاية المباراة تحديدا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع أهدر مبابي ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء عقب العودة إلى تقنية الفيديو "VAR".



بذلك استعاد سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد أن كان فقدها مؤقتاً عقب الفوز العريض لمانشستر سيتي "6 نقاط" على مستضيفه كلوب بروج بخمسة أهداف مقابل هدف.



من جانبه استمر تعثر لايبزيغ في المسابقة حيث تلقى خسارته الثالثة تواليا فاستقر في المركز الأخير بدون أي رصيد.



المصدر: الأناضول + بي إن سبورت