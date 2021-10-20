صلاح يتألق ويقود ليفربول لهزيمة أتلتيكو في معقله وأياكس يسقط دورتموند برباعية

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنكليزي لفوز مثير على مستضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني (3-2) الثلاثاء في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لحساب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



بدأ اللقاء بتحركات خطيرة من ليفربول أثمرت عن هدف غاية في الروعة سجله النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 8، بعدما قام بالتلاعب بدفاع الأتلتيكو قبل أن يُسدد في الشباك بعيدا عن متناول الحارس يان أوبلاك.



الهدف المُبكر أدخل عناصر أتلتيكو في حالة من غياب التركيز ما تسبب بتلقيهم هدف ثان بعد خمس دقائق فقط، جاء عن طريق المالي نابي كيتا، الذي استغل كرة مرتدة من الدفاع ليُسددها على الطائر مقوسة استقرت في المرمى المدريدي.



ومع مرور ربع ساعة من عمر المباراة، استجمع أتلتيكو تركيزه وبدأ عناصره في التحرك نحو مناطق ليفربول، إلى أن تمكن الفرنسي أنطوان غريزمان من تقليص الفارق عند الدقيقة 20 مستثمرا كرة من زميله كوكي.



الإثارة تواصلت مع حلول الدقيقة 34، بعد أن أنطلق البرتغالي جواو فيليكس بهجمة سريعة أنهاها بتمريرة حاسمة إلى غريزمان، الذي استقبل الكرة بين المدافعين وسددها مباشرة في الشباك مانحا الأتلتي هدف التعادل.



الشوط الثاني لم يقل إثارة عن سابقه حيث صنع غريزمان الحدث مجددا في الدقيقة 52 بعدما نال البطاقة الحمراء وخرج من أرض الملعب إثر تدخل رآه الحكم متهورا ضد لاعب ليفربول روبرتو فيرمينو.



حالة الطرد أثرت سلبا على النسق الهجومي للاتلتي ما جعله يتراجع للدفاع وسط ضغط من ليفربول للتسجيل واستعادة التقدم، الأمر الذي تحقق فعلا عند الدقيقة 78 من ركلة جزاء ترجمها محمد صلاح لهدف ثالث.



وعرف الدقائق الأخيرة بعض المحاولات من الأتلتي لكن ليفربول سير المباراة كيفما أراد مدربه الألماني يورغن كلوب وخرج بانتصار هو الثالث تواليا للفريق الإنجليزي.



ولحساب ذات المجموعة، تغلب بورتو البرتغالي على ميلان الإيطالي بهدفٍ دون رد، أحرزه لويس دياز في الدقيقة 65.



وفي ضوء هذه النتائج، انفرد ليفربول بصدارة ترتيب المجموعة بـ 9 نقاط، يليه أتلتيكو مدريد بـ 4 نقاط ثانيا بفارق الأهداف عن بورتو الثالث، في حين يحتل ميلان المركز الأخير بدون أي نقطة.





أياكس يسقط دورتموند برباعية



وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة الثالثة، حقق فريق أياكس أمستردام فوزاً كبيراً ولافتاً على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بأربعة أهداف دون رد.

أقيمت المباراة على ملعب " يوهان كرويف أرينا" وافتتح التسجيل للفريق الهولندي نجم دورتموند ماركو رويس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 11، ثم أضاف دالي بليند الهدف الثاني في الدقيقة 25 وفي الدقيقة 57 أحرز أنتوني الهدف الثالث لأياكس، ثم جاء الدور عقب ذلك على نجم الفريق وهدافه الإيفواري سباستيان هيلير ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 72.



وحلق أياكس بذلك في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط "العلامة الكاملة" بفارق 3 نقاط أمام دورتموند الثاني برصيد 6 نقاط الذي فاز في مباراتين قبل خسارة اليوم.





المصدر: وكالات