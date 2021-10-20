الامارات | سلطان بن خليفة: طموحنا حصد 4 بطولات في موسم 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن خليفة: طموحنا حصد 4 بطولات في موسم 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات، بمناسبة فوز فريق أبوظبي للزوارق السريعة، بلقب بطولة العالم لزوارق «الفورمولا2»، التي أقيم ختام جولاتها في مدينة فيلا فيلها البرتغالية، يوم الأحد الماضي، بمشاركة 16 زورقاً.

كما هنأ سموه البطل الإماراتي، راشد القمزي، بعد تتويجه بلقب هذه البطولة العالمية.

وقال سموه: «هذا الإنجاز يحمل قيمة عالية ومكانة رفيعة، كونه اللقب الثالث للبطل راشد القمزي في هذا المحفل العالمي الكبير، وتتضاعف قيمته بأنه يواكب احتفالات الدولة بعام الخمسين».

وقال: «تفوّق راشد القمزي يثبت جدارة ومكانة الفريق الإماراتي، ويكمل سلسلة الألقاب والإنجازات التي عهدناها دائماً من فريق أبوظبي».

وأوضح سموه: «النتائج المبهرة التي يحصدها أبطال فريق أبوظبي، هي نتاج استراتيجية واضحة وُضعت بالتعاون مع إدارة الفريق للمشاركة هذا الموسم، وخطة لحصد أربع بطولات بحرية على الأقل، وبدأنا الموسم بالفوز بلقب بطولة 12 ساعة لـ(الفورمولا2)، وتواصل النجاح بحصد لقب بطولة العالم لـ(الفورمولا2)، وأمام الفريق فرصة لحصد لقب بطولة العالم لـ(لفورمولا1)».

«الرياضات البحرية» يهنئ فريق أبوظبي

أشاد مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية بالإنجاز العالمي الجديد، الذي حققه نجم فريق أبوظبي للزوارق السريعة، راشد القمزي، بتتويجه بطلاً لمونديال «الفورمولا2».

ورفع رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، حريز بن حريز، التهاني إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس النادي، بهذا الإنجاز الكبير الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة والمسؤولين والدعم الكبير للمواهب.

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