الامارات | 1500 لاعب في جولة البرازيلبـ «جوجيتسو أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 لاعب في جولة البرازيلبـ «جوجيتسو أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، باب التسجيل، أول من أمس، أمام الراغبين في المشاركة بجولة ريو دي جانيرو في البرازيل، والتي تقام من 22 إلى 24 الجاري. وتجاوز عدد المشاركين 1500 لاعب ولاعبة، من 19 دولة، من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود (أعلى 3 فئات في مسابقات الجوجيتسو)، حيث سيتنافسون جميعاً على جوائز مالية قدرها 225 ألف دولار أميركي لأصحاب المراكز الأولى، فضلاً عن 3000 نقطة في التصنيف الدولي السنوي، وهي أعلى نسبة نقاط في أي جولة بالتساوي مع جولة أبوظبي جراند سلام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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