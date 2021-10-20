الامارات | محاكمة رجل أعمال بريطاني بسبب سقوط طائرة اللاعب الأرجنتيني سالا

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة رجل أعمال بريطاني بسبب سقوط طائرة اللاعب الأرجنتيني سالا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقر رجل الأعمال والطيار البريطاني، ديفيد هندرسون (66 عاماً)، بالذنب في الاتهامات المتعلقة بحادث سقوط الطائرة، الذي أودى بحياة الطيار واللاعب الأرجنتيني سالا (28 عاماً) سنة 2019، حين كان مسافراً من فرنسا إلى ويلز للالتحاق بفريق كارديف. واعترف بارتكابه عملاً غير قانوني، بحسب وكالة «بي ايه ميديا»، حيث يتعلق الأمر باستئجار الطائرة، دون مراعاة قواعد السلامة والتراخيص المعمول بها، بجانب أنه قام بتعيين الطيار ديفيد إيبوتسون لقيادة الطائرة في آخر لحظة، على الرغم من أن رخصة الطيران الخاصة به منتهية قبل سنة. وأقر هندرسون بذنبه في الاتهامات ضده، بعدما طلب المثول أمام المحكمة، أمس، عشية جلسة محاكمته أمام محكمة كارديف كراون.

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