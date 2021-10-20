الامارات | 232 لاعباً يشاركون في «أبوظبي العالمية للترايثلون»

شكرا لقرائتكم خبر عن 232 لاعباً يشاركون في «أبوظبي العالمية للترايثلون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن قائمة المشاركين في بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، التي تقام برعاية الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، يومَي الخامس والسادس من نوفمبر المقبل، في جزيرة ياس، كما ستشهد البطولة استضافة منافسات كأس بارا ترايثلون للمرة الأولى.

وتضم قائمة المشاركين 232، بمن فيهم ستة من المصنفين الـ10 الأوائل عالمياً من فئة الرجال، وسبع من أفضل 10 لاعبات في العالم، ومجموعة من أبطال الألعاب البارالمبية.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «البطولة تشهد إقبالاً كبيراً من نخبة الرياضيين العالميين، في ظل ما تحققه سنوياً من نجاحات كبيرة».

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