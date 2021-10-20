الامارات | الفوز فقط ينقذ برشلونة اليوم من «فضيحة تاريخية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز فقط ينقذ برشلونة اليوم من «فضيحة تاريخية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون برشلونة الإسباني اليوم أمام حتميّة الفوز لتفادي «فضيحة تاريخية»، حيث بات مهدداً بوداع مبكر من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، وذلك حين يستقبل دينامو كييف الأوكراني، في الجولة الثالثة عن المجموعة الخامسة. ويتذيل برشلونة المجموعة دون نقاط، بعد خسارتين أمام البايرن وبنفيكا. وفي حال خسارة جديدة، فسيكون شبه مستحيل عليه التأهل للدور الثاني، وفي أفضل الأحوال سينهي الدور الأول ثالثاً، ويلعب في الدوري الأوروبي.

ويراهن برشلونة بشدة على ارتفاع معنويات لاعبيه، بعد الفوز على فالنسيا في الدوري، والتألق الكبير لنجمه الشاب أنسو فاتو، الذي ينتظر منه هز شباك دينامو كييف على معقله في استاد «كامب نو».

برشلونة يتذيل المجموعة الخامسة من دون نقاط.. وأي خسارة ستعني وداعاً مبكراً للمسابقة.

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