الامارات | «دبي الرياضي» يطوّر خدماته الذكية بالشراكة مع «تكنوتري العالمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» يطوّر خدماته الذكية بالشراكة مع «تكنوتري العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مجلس دبي الرياضي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «تكنوتري»، المزود العالمي لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتطوير إدارة المنصة الذكية لمجلس دبي الرياضي وفق تقنيات الجيل الخامس 5G، وتتضمن المنصة بيانات ممارسي الرياضة والأنشطة البدنية التي أسسها مجلس دبي الرياضي منذ سنوات، وستتم إضافة خدمات رقمية جديدة إليها لتعزز من مكانتها باعتبارها الأشمل من نوعها، وتعد مرتكزاً لجميع المبادرات الرياضية والمجتمعية التي يطلقها المجلس ومنظمو الفعاليات، وأجريت مراسم توقيع الاتفاقية في معرض «جيتكس» العالمي بمركز دبي التجاري.

وقال بيان صحافي: «وقّع الاتفاقية أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والرئيس التنفيذي لشركة «تكنوتري»، بادما رافيشاندر، بحضور رئيس الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات مدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد المنصوري، ومساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ومساعد مدير عام دبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر، ومدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في القيادة العامة لشرطة دبي، العميد خالد الرزوقي، والمدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية سام لوتاه».

وقال سعيد حارب: «مجلس دبي الرياضي كان في مقدمة الدوائر الحكومية في التحوّل نحو التكنولوجيا، وإلغاء المعاملات الورقية بنسبة 100%، وكذلك في استخدامات التكنولوجيا بمجال إصدار التراخيص وتصنيف الفعاليات، وغيرها، سنشهد في الفترة المقبلة تقنيات جديدة تزيد من متعة ممارسة الرياضة ومتابعة منافساتها، ومن خلال شراكتنا مع (تكنوتري) سنتمكن من تقديم منتج رقمي لجمهورنا، من خلال الخدمات التي توفرها منصتها لجعل تجربة ممارسة الرياضة ومتابعتها أكثر متعة، كما ستتيح لنا استمرار تنظيم فعاليات رياضية رائعة».

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