الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الامارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبطال أوروبا

- دينامو كييف 20:45

ريد بول - فولفسبورغ 20:45

بنفيكا - البايرن 23:00

يونغ بويز - فياريال 23:00

مان يونايتد - أتالانتا 23:00

تشلسي - مالمو 23:00

زينيت - يوفنتوس 23:00

ليل - إشبيلية 23:00

نصف نهائي أبطال آسيا

أولسان هيونداي - بوهانغ ستيلرز 14:00

الدوري الأوروبي

سبارتاك موسكو - ليستر 18:30

الاتحاد الآسيوي

المحرق - الكويت 20:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا