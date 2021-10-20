الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبطال أوروبا
برشلونة - دينامو كييف 20:45
ريد بول - فولفسبورغ 20:45
بنفيكا - البايرن 23:00
يونغ بويز - فياريال 23:00
مان يونايتد - أتالانتا 23:00
تشلسي - مالمو 23:00
زينيت - يوفنتوس 23:00
ليل - إشبيلية 23:00
نصف نهائي أبطال آسيا
أولسان هيونداي - بوهانغ ستيلرز 14:00
الدوري الأوروبي
سبارتاك موسكو - ليستر 18:30
الاتحاد الآسيوي
المحرق - الكويت 20:00
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