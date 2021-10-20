موسيماني يحسم الجدل بشأن مستقبله مع الأهلي.. ويتبرأ من وكيله «المزعوم»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أن علاقته مع القلعة الحمراء لا تحتاج إلى كلام.

وفي تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، نفى موسيماني من وجود وكيل أعمال له يتحدث باسمه.

وأعرب موسيماني عن استيائه من شخص يدعى حازم الحديدي، الذي يتحدث باسمه في وسائل الإعلام، ويدعي أنه وكيل أعماله.

وأوضح موسيماني أنه لم يمنح لهذا الوكيل حق الحديث باسمه، بل ولم يلتق به سوى في مناسبة واحدة في إحدى القنوات الفضائية.

وأضاف أن الحديدي ليس وكيله ولا يرتبط معه بأي علاقة من أي نوع، ولم يمنحه حق الحديث باسمه، وبالتالي فإن ما جاء على لسان حازم الحديدي بخصوصه (أي موسيماني) هو غير مسئول عنه، ولا يعلم عنه شيئًا، ولا يدري لماذا يفعل كل هذا، وأنه سيقوم بإبلاغ إدارة النادي لاتخاذ الإجراءات لإيقاف هذا الشخص، وكلامه عن علاقته التعاقدية بالنادي.

وأشار الجنوب إفريقي إلى أن الأمور مع الأهلي لم تعد في حاجة إلى كلام، وما تم الاتفاق عليه مع الإدارة بموافقة الطرفين تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام بشكل رسمي.

وشدد موسيماني في نهاية حديثه، أن الهدف واحد وهو مصلحة الفريق وتركيزه في الوقت الحالي مع اللاعبين والجهاز المعاون على التتويج بالبطولات.

يشار إىل ان موسيماني يمتلك عقدًا مع الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، في ظل تصريحات من أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في لقاء الإياب، والمقرر مساء السبت المقبل، حيث كان لقاء الذهاب انتهى بنتيجة (1-1).