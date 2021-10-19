الامارات | مفاجأة.. كأس العالم كل عامين بأمر الفيفا

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. كأس العالم كل عامين بأمر الفيفا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة غير متوقعة كشف حساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر تويتر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أبلغ الاتحادات الدولية لكرة القدم برغبته في إقامة كأس العالم كل عامين بداية من عام 2026، وهو القرار الذي يعارضه بشدة أقوى اتحادين قاريين لكرة القدم وهما الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الجنوبية.



وقال حساب الرابطة عبر تويتر: " الفيفا أبلغت الاتحادات الدولية عن رغبتها بإقامة كأس العالم كل سنتين ابتداءً من عام 2026, السلطة الكروية الاعلى في العالم أوضحت أن معدل غياب اللاعبين عن أنديتهم سوف يتقلص من 50 يوم بالسنة الى 30 يوم وفقًا للخطة الجديدة".



وكان الاقتراح المُقدم من السعودية قد لاقى الكثير من الجدل خلال الفترة الأخيرة كونه يخدم المنتخبات التي تجد صعوبة في الوصول إلى كأس العالم، بينما رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأقوى عالمياً بما يملك من كم منتخبات في البطولة الفكرة ومعه اتحاد أمريكا الجنوبية بسبب ضغط المباريات على اللاعبين وعدم الحصول على راحة نهائياً بسبب تكدس المباريات الدولية.





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