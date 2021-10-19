حضور جماهيري كامل بسباق فورمولا1 بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن سباق الجائزة الكبرى للسيارات (فورمولا1) المقرر إقامته بجدة في الخامس من ديسمبر المقبل، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، سيقام بحضور جماهيري بكامل سعة المدرجات.

وكان مقررا في البداية السماح بحضور جماهيري بنسبة 40 في المئة من سعة المدرجات، فيما سمح حاليا بالحضور بنسبة 100 في المئة.

ويتماشى السماح بحضور كامل في السباق، مع تخفيف وزارة الصحة السعودية الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومن بينها السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الملاعب والتجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما.

محفزات للجماهير

تأتي إتاحة تذاكر الدخول بكامل سعة المدرجات العام مع بدء العد التنازلي للظهور الأول لسباقات فورمولا1 بجدة، في الوقت الذي تتزايد فيه حالة الترقب للحدث الكبير خاصة بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن الحفلات الموسيقية المصاحبة للحدث وتأكيد حضور نخبة من ألمع نجوم الغناء والموسيقى في العالم، حيث سيحيي جيسون ديرولو وتيستو حفل السبت الموافق الرابع من ديسمبر، وجاستن بيبر وآيساب روكي وديفيد جيتا حفل الأحد الموافق الخامس من ديسمبر، وهو اليوم الذي يقام فيه السباق.

تلبية تطلعات

وعلى صعيد السباق، تحتدم المنافسة على اللقب هذا الموسم بين البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، ما يزيد من أهمية السباق على مضمار كورنيش جدة والذي يمكن أن يشكل لحظة فاصلة لحسم هذا الصراع.

وذكر الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن تذاكر الدخول العام تلبي تطلعات الجمهور لحضور الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في تاريخ المملكة، سواء للاستمتاع بإثارة السباق، أو الفعاليات الترفيهية الممتعة.

ويوفر هذا الخيار لعشاق فورمولا1- إطلالة على إثارة السباق في مضمار كورنيش جدة المذهل على مدار ثلاثة أيام، والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المصاحبة في منطقة الجمهور، حيث يعرض السباق على الشاشات العملاقة، إلى جانب حضور حفلات ما بعد السباق.

تذاكر جديدة

وأبدى رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، سعادته بإتاحة الفرصة أمام المزيد من الجمهور للاستمتاع بهذا الحدث الكبير، خاصة مع قرار وزارة الصحة بتخفيف الإجراءات الاحترازية.

وقال «انطوت خططنا لاستضافة فورمولا1 في السعودية على إتاحة الفرصة أمام الجميع للاحتفال بهذه المناسبة الرائعة، ومن هذا المنطلق، فإننا سعداء بمنح الجمهور فئة جديدة من تذاكر الدخول العام إلى جانب باقاتنا الأخرى، خاصة بعد نفاد تذاكر المدرجات الرئيسة والضيافة المتميزة بشكل سريع، حيث يعد الدخول العام خيارا جديدا للجماهير التي ترغب في مشاركتنا بينما نكتب التاريخ في شهر ديسمبر».

وأضاف «أمام الجمهور فرصة لا تفوت لثلاثة أيام من التجربة الترفيهية التي لا تنسى، وأدعوا الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة وشراء تذاكرهم مبكرا لضمان مشاركتنا الاحتفال بهذه المناسبة».