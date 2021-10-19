3 أندية تضيف البلياردو لأنشطتها

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جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر ناصر الشمري، برئيس نادي القادسية أحمد غدران، الذي يأتي ضمن جهوده في نشر وتطوير اللعبة والتعريف بها، حيث تم الاتفاق مع النادي على توفير مدربين وطنيين للإشراف الفني على اللاعبين.
كما أعلن ناديا الأهلي والنهضة إدراج اللعبة ضمن أنشطتهما.
وأوضح الشمري أنه خلال الشهرين المقبلين سيصل عدد الأندية التي ستقيد وتدرج هذه اللعبة ضمن أنشطتها إلى حوالي 15 ناديا.
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