صدام آسيوي بين المحرق والكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف المحرق البحريني نظيره الكويت الكويتي اليوم على استاد علي بن محمد في البحرين، ضمن نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتأهل المحرق بعد تفوقه على العهد اللبناني بثلاثية نظيفة، فيما تفوق الكويت على السلط الأردني 2 /0.

وتعد هذه المواجهة الأولى بين المحرق والكويت في المسابقة، حيث يسعى الأول إلى المنافسة على اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وسبق للمحرق أن وصل للنهائي عام 2006 وخسر أمام الفيصلي الأردني، لكنه عاد في نسخة 2008 وفاز باللقب للمرة الأولى والأخيرة.

من جهته، حقق الكويت اللقب 3 مرات، ويطمح للوصول إلى النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، وكانت المرة الأخيرة عام 2013 وتفوق حينها على مواطنه القادسية.