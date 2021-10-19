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إنفانتينو: مباراة البرازيل والأرجنتين مدمرة

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو إن مباراة البرازيل مع الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، ينبغي أن تحسم داخل الملعب بعد إلغائها في وقت سابق.

وجرى إلغاء المباراة التي جمعت الفريقين في الخامس من سبتمبر الماضي بعد 7 دقائق من بدايتها بعد مشاركة لاعبين محترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز مع المنتخب الأرجنتيني، ما يمثل انتهاكا لقيود مكافحة جائحة في البرازيل، التي تلزم المسافرين القادمين من بريطانيا بضرورة الخضوع للعزل الطبي.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي ببوينس أيرس «من الجيد دائما حسم المباريات داخل الملعب وليس خارجه. لدينا لوائح، لنرى ما ستقرره سلطات الانضباط في فيفا».

وأضاف «إيقاف المباراة بهذه الطريقة أمر غير مقبول، هذا يدمر كرة القدم».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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