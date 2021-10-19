إنفانتينو: مباراة البرازيل والأرجنتين مدمرة

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وجرى إلغاء المباراة التي جمعت الفريقين في الخامس من سبتمبر الماضي بعد 7 دقائق من بدايتها بعد مشاركة لاعبين محترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز مع المنتخب الأرجنتيني، ما يمثل انتهاكا لقيود مكافحة جائحة كورونا في البرازيل، التي تلزم المسافرين القادمين من بريطانيا بضرورة الخضوع للعزل الطبي.
وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي ببوينس أيرس «من الجيد دائما حسم المباريات داخل الملعب وليس خارجه. لدينا لوائح، لنرى ما ستقرره سلطات الانضباط في فيفا».
وأضاف «إيقاف المباراة بهذه الطريقة أمر غير مقبول، هذا يدمر كرة القدم».
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