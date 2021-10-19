شكرا لقرائتكم خبر إنفانتينو: مباراة البرازيل والأرجنتين مدمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو إن مباراة البرازيل مع الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، ينبغي أن تحسم داخل الملعب بعد إلغائها في وقت سابق.

وجرى إلغاء المباراة التي جمعت الفريقين في الخامس من سبتمبر الماضي بعد 7 دقائق من بدايتها بعد مشاركة لاعبين محترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز مع المنتخب الأرجنتيني، ما يمثل انتهاكا لقيود مكافحة جائحة كورونا في البرازيل، التي تلزم المسافرين القادمين من بريطانيا بضرورة الخضوع للعزل الطبي.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي ببوينس أيرس «من الجيد دائما حسم المباريات داخل الملعب وليس خارجه. لدينا لوائح، لنرى ما ستقرره سلطات الانضباط في فيفا».

وأضاف «إيقاف المباراة بهذه الطريقة أمر غير مقبول، هذا يدمر كرة القدم».