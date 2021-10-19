49 حكما أجنبيا و3 عرب للبطولة العربية

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وجاء اختيار الحكام من 27 دولة حول العالم من جميع الاتحادات القارية، فيما أظهرت القائمة حضورا مخجلا للحكام العرب، حيث اختير فقط 3 حكام منهم، وهم: المصري إبراهيم نور الدين، والقطري عبدالله العذبة، والمغربي رضوان جيد.
ويشارك في المرحلة النهائية التي سبقتها أدوار تمهيدية وملاحق شارك فيها 23 منتخبا، كل من: السعودية وقطر والعراق وعمان والبحرين والإمارات وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان وتونس والمغرب والسودان ومصر والجزائر وموريتانيا.
وستنطلق البطولة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر بمباراة تونس وموريتانيا، باستاد أحمد بن على، فيما تختتم يوم السبت 18 ديسمبر على استاد البيت.
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