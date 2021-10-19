شكرا لقرائتكم خبر 49 حكما أجنبيا و3 عرب للبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 52 حكما لإدارة مباريات بطولة كأس الفيفا للعرب 2021 (النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب) بمشاركة 16 منتخبا عربيا تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتستضيفها قطر على ملاعب كأس العالم 2022 خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.

وجاء اختيار الحكام من 27 دولة حول العالم من جميع الاتحادات القارية، فيما أظهرت القائمة حضورا مخجلا للحكام العرب، حيث اختير فقط 3 حكام منهم، وهم: المصري إبراهيم نور الدين، والقطري عبدالله العذبة، والمغربي رضوان جيد.

ويشارك في المرحلة النهائية التي سبقتها أدوار تمهيدية وملاحق شارك فيها 23 منتخبا، كل من: السعودية وقطر والعراق وعمان والبحرين والإمارات وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان وتونس والمغرب والسودان ومصر والجزائر وموريتانيا.

وستنطلق البطولة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر بمباراة تونس وموريتانيا، باستاد أحمد بن على، فيما تختتم يوم السبت 18 ديسمبر على استاد البيت.