10 مكاسب للأهلي عقب تذوق طعم الفوز الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قطف فريق الأهلي لكرة القدم ثمار فترة توقف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من خلال تحقيقه الفوز الأول في البطولة بعد أن تعثر في الجولات السبع الماضية بتحقيق التعادل في 5 مباريات (أمام الفيصلي والحزم وضمك والتعاون والفتح) والخسارة مرتين أمام الفيحاء والاتحاد.

وكان الأهلي استغل فترة التوقف في خوض مباراة ودية أمام السالمية الكويتي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل وفاز فيها بهدفين نظيفين، ثم استضافه على الملعب نفسه، فريق الاتفاق في إطار مواجهات الجولة الثامنة من الدوري وتغلب عليه برباعية نظيفة.

ويأمل الفريق بقيادة مديره الفني بيسنيك هاسي في تأكيد صحوته والسير في الاتجاه الصحيح عندما يحل غدا ضيفا على الطائي بملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل ضمن الجولة التاسعة.

وقبل مواجهة الطائي، خرج الأهلي بعدة مكاسب من فوزه الأخير على الاتفاق.

وللمرة الأولى يتذوق الأهلي طعم الانتصارات، ويحافظ على شباكه نظيفة منذ انطلاقة الموسم، حيث كان دائما ما يستقبل هدفا على الأقل في المباريات السبع الماضية.

ويبدو أن ظهور المحترف الجديد بصفوف الفريق، التونسي حمدي النقاز كان له تأثيره بخارطة الفريق، بعد أن دخل بديلا خلال مجريات الشوط الثاني الذي شهد 3 أهداف للفريق.

وكانت إدارة الأهلي تعاقدت مع النقاز مؤخرا بديلا للصربي لجوبومير فيجسا.

10 مكاسب جديدة للأهلي:

