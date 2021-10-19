10 مكاسب للأهلي عقب تذوق طعم الفوز الأول

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وكان الأهلي استغل فترة التوقف في خوض مباراة ودية أمام السالمية الكويتي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل وفاز فيها بهدفين نظيفين، ثم استضافه على الملعب نفسه، فريق الاتفاق في إطار مواجهات الجولة الثامنة من الدوري وتغلب عليه برباعية نظيفة.
ويأمل الفريق بقيادة مديره الفني بيسنيك هاسي في تأكيد صحوته والسير في الاتجاه الصحيح عندما يحل غدا ضيفا على الطائي بملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل ضمن الجولة التاسعة.
وقبل مواجهة الطائي، خرج الأهلي بعدة مكاسب من فوزه الأخير على الاتفاق.
وللمرة الأولى يتذوق الأهلي طعم الانتصارات، ويحافظ على شباكه نظيفة منذ انطلاقة الموسم، حيث كان دائما ما يستقبل هدفا على الأقل في المباريات السبع الماضية.
ويبدو أن ظهور المحترف الجديد بصفوف الفريق، التونسي حمدي النقاز كان له تأثيره بخارطة الفريق، بعد أن دخل بديلا خلال مجريات الشوط الثاني الذي شهد 3 أهداف للفريق.
وكانت إدارة الأهلي تعاقدت مع النقاز مؤخرا بديلا للصربي لجوبومير فيجسا.
10 مكاسب جديدة للأهلي:
- أوقف سلسلة تعثره في الجولات السبع الماضية بتحقيق الفوز الأول.
- كسر سلسلة عدم تحقيق الفوز التي بلغت 10 مباريات متتالية في الدوري.
- سجل 4 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى هذا الموسم.
- حافظ على نظافة شباكه للمرة الأول هذا الموسم.
- حقق الفوز الأول له على ملعب الأمير عبدالله الفيصل منذ افتتاحه بعد التوسعة والصيانة.
- بداية مثالية للمحترف الجديد التونسي حمدي النقاز مع الفريق.
- تأكيد تمتعه بلياقة بدنية عالية من خلال تسجيله 3 أهداف في الشوط الثاني.
- عودة القليل من الثقة في المدرب هاسي عقب إجادته قراءة مجريات الشوط الأول.
- تسجيل هداف الفريق عمر السومة هدفه الأول في الموسم الحالي.
- نجاح الحارس البديل محمد الربيعي في سد غياب الأساسي المصاب محمد العويس.
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